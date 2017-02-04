ОБСЕ: Режим тишины нарушен и ремонтные работы прерваны

В районе Авдеевки уже начали ремонтировать поврежденные линии электропередач, но теперь работы снова прерваны

В районе Авдеевки нарушен режим прекращения огня. Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Twitter.



"Работы прерваны. Режим прекращения огня нарушен. Гражданское население продолжает страдать. Прекратите стрелять сейчас!" - говорится в сообщении.

Ранее российская сторона в СЦКК дала письменное подтверждение о прекращении огня. Началось разминирование дороги к местам поврежденных ЛЭП для дальнейшего ремонта.

Глава городской военно-гражданской администрации Павел Малыхин сегодня сообщил, что отфильтрованной воды в Авдеевке хватит еще на 3-4 дня.

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