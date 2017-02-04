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Террористы обстреляли украинских электриков в Авдеевке

04.02.2017 17:56
Пророссийские террористы обстреляли украинских электриков в Авдеевке, помешав возобновить поставки электроэнергии в город
Террористы обстреляли украинских электриков в Авдеевке
Фото: ЕРА
Пророссийские террористы обстреляли украинских электриков, которые проводили ремонтные работы в Авдеевке для возобновления поставок электроэнергии в город. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

По словам пресс-секретаря президента, восстановить ремонтные работы не удалось из-прицельного огня.

Информация об обстрелах электриков отправлена ОБСЕ и международным партнерам Украины. "Украина требует от России немедленно прекратить огонь", - отметил Цеголко.

Ранее российская сторона в СЦКК дала письменное подтверждение о прекращении огня. Началось разминирование дороги к местам поврежденных ЛЭП для дальнейшего ремонта. Однако позже специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о нарушении режима тишины.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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