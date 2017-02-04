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Боевики из Гиацинтов накрыли новые позиции ВСУ под Светлодарском

04.02.2017 19:23
Гибридные войска РФ используют против ВСУ на донецком и мариупольском направлении минометы и артиллерию, на луганском - Грады. Один боец ВСУ ранен
Боевики из Гиацинтов накрыли новые позиции ВСУ под Светлодарском
Фото: ЕРА
Российско-оккупационные войска по состоянию на 18:00 35 раз обстреляли позиции ВСУ в Донбассе, в результате чего был ранен один военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, из артиллерии калибра 152 мм террористы обстреляли новые позиции ВСУ на Светлодарской дуге у Новолуганского. По сообщениям бойцов батальона "Донбасс", удерживающих эти рубежи, били из орудий "Гиацинт". 

На донецком направлении террористы из танков и БМП неоднократно обстреливали Каменку и Авдеевку, из 120 и 82 миллиметровых минометов - Авдеевку, а из стрелкового оружия - Зайцево.

На мариупольском направлении из минометов различных калибров и гранатометов оккупанты обстреляли Чермалык, Широкино, Красногоровку, Павлополь, Водяное, Талаковку. По Чермалыку огонь вел танк.

На луганском направлении террористы из РСЗО БМ-21 Град обстреляли Новозвановку, из минометов различных калибров - Богуславское, Попасную и Новозвановку. Попасную также обстреливал снайпер, а по Желтому боевики вели огонь из стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что оккупанты пошли на штурм промзоны Авдеевки.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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