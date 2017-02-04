Жебривский: В Авдеевке госучреждения работают в штатном режиме
04.02.2017 19:44
Донецкий губернатор заявил, что в Авдеевке в штатном режиме работает большинство госучреждений, развернуты 11 пунктов обогрева
Павел Жебривский
Государственные учреждения в Авдеевке работают в штатном режиме. Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"В Авдеевке в штатном режиме работают управления Казначейства, Укрпочта, больница, полиция, канализационно-насосная станция, фильтровальная станция. Вчера в городе работали две школы - №7 и №1 и в них обучалось 228 детей", - сообщил губернатор.
По его словам, в понедельник возможно будет запущена работа других школ и детских садов, которые обеспечены бомбоубежищами. Также Госслужба по чрезвычайным ситуациям подключила 24 передвижных электрогенератора у всех социально значимых объектов Авдеевки, работает 11 пунктов обогрева населения.
Ранее сообщалось, что оккупанты пошли на штурм промзоны Авдеевки.
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