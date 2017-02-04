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Жебривский: В Авдеевке госучреждения работают в штатном режиме

04.02.2017 19:44
Донецкий губернатор заявил, что в Авдеевке в штатном режиме работает большинство госучреждений, развернуты 11 пунктов обогрева
Жебривский: В Авдеевке госучреждения работают в штатном режиме
Павел Жебривский
Государственные учреждения в Авдеевке работают в штатном режиме. Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"В Авдеевке в штатном режиме работают управления Казначейства, Укрпочта, больница, полиция, канализационно-насосная станция, фильтровальная станция. Вчера в городе работали две школы - №7 и №1 и в них обучалось 228 детей", - сообщил губернатор.

По его словам, в понедельник возможно будет запущена работа других школ и детских садов, которые обеспечены бомбоубежищами. Также Госслужба по чрезвычайным ситуациям подключила 24 передвижных электрогенератора у всех социально значимых объектов Авдеевки, работает 11 пунктов обогрева населения.

Ранее сообщалось, что оккупанты пошли на штурм промзоны Авдеевки.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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