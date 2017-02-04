СЦКК: За 5 дней террористы выпустили по Авдеевке 7500 боеприпасов

Российские оккупанты использовали для обстрелов мирных жителей Авдеевки и позиций ВСУ в районе города 345 тонн боеприпасов

За последние 5 дней российско-оккупационные войска 13 раз штурмовали позиции ВСУ в районе Авдеевки и выпустили по городу 7, 5 тыс боеприпасов из тяжелого вооружения. Об этом во время брифинга рассказал руководитель украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) генерал-майор Анатолий Петренко, сообщает пресс-служба Министерства обороны.





"Более 7500 боеприпасов были выпущены по Авдеевке из тяжелого вооружения. Трое суток, преимущественно ночью, велись обстрелы жилых массивов, в общем 345 тонн боеприпасов, а это 8 заполненных вагонов, было выпущено по позициям сил АТО и мирным жителям Авдеевки", - заявил Петренко.





Сегодня оккупанты пошли на штурм промзоны Авдеевки.





Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.







