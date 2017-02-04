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Жебривский: Террористы из Градов обстреляли Сартану и Широкино

04.02.2017 23:10
Террористы обстреляли из Градов, артиллерии и танков поселки у Мариуполя. В Сартане повреждены 20 домов, газопровод и трансформаторная
Жебривский: Террористы из Градов обстреляли Сартану и Широкино
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Российско-террористические войска обстреляли из Градов, танков и крупнокалиберной артиллерии поселки Сартану и Широкино возле Мариуполя. Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"В Сартане снаряды попали в два дома, еще около 20 домов повреждены. Повреждены также газопроводы и трансформаторная", - сообщил губернатор.

Вечером 3 февраля боевики выпустили по Сартане 40 снарядов из БМ-21 Град. В результате обстрела поселка пострадало местное кладбище.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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