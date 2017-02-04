Жебривский: Террористы из Градов обстреляли Сартану и Широкино

Террористы обстреляли из Градов, артиллерии и танков поселки у Мариуполя. В Сартане повреждены 20 домов, газопровод и трансформаторная

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin



"В Сартане снаряды попали в два дома, еще около 20 домов повреждены. Повреждены также газопроводы и трансформаторная", - сообщил губернатор.

Вечером 3 февраля боевики выпустили по Сартане 40 снарядов из БМ-21 Град. В результате обстрела поселка пострадало местное кладбище.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. Российско-террористические войска обстреляли из Градов, танков и крупнокалиберной артиллерии поселки Сартану и Широкино возле Мариуполя. Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский

ЛIГАБiзнесIнформ

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