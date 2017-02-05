ГУР сообщил о сотнях раненых боевиков в больницах Донецка

В больницах Донецка, по данным ГУРа, на 5 февраля находится 380 тяжелораненых военнослужащих из Российской Федерации

В медицинских учреждениях Донецка на 5 февраля находится 380 тяжелораненых военнослужащих 1 АК (Донецк) ВС РФ. Об этом сообщает Главное управление разведки на своей странице в Facebook.

"В результате неудачных штурмовых действий против сил АТО увеличилось количество потерь личного состава частей и подразделений 1 АК (Донецк) ВС РФ. В настоящее время в медицинских учреждениях города Донецка находится значительное количество тяжелораненых военнослужащих", - заявили в разведке.

Из них в Донецкой областной клинической травматологической больнице находится 150 человек; в Институте неотложной и восстановительной хирургии им.В.К.Гусака - 30 человек; в Центральной городской клинической больнице N1 и Донецкой областной больнице Калинина - 200 человек.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.