ГУР сообщил о сотнях раненых боевиков в больницах Донецка
В медицинских учреждениях Донецка на 5 февраля находится 380 тяжелораненых военнослужащих 1 АК (Донецк) ВС РФ. Об этом сообщает Главное управление разведки на своей странице в Facebook.
"В результате неудачных штурмовых действий против сил АТО увеличилось количество потерь личного состава частей и подразделений 1 АК (Донецк) ВС РФ. В настоящее время в медицинских учреждениях города Донецка находится значительное количество тяжелораненых военнослужащих", - заявили в разведке.
Из них в Донецкой областной клинической травматологической больнице находится 150 человек; в Институте неотложной и восстановительной хирургии им.В.К.Гусака - 30 человек; в Центральной городской клинической больнице N1 и Донецкой областной больнице Калинина - 200 человек.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
12:18
-
вчера
13:40
-
вчера
12:55
-
вчера
12:42
-
вчера
08:40