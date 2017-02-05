Депутат ударил полицейского на блокпосту в Бахмуте - Нацполиция

Депутат, участвующий в блокаде железнодорожного переезда в Бахмуте, ударил полицейского и угрожал полицейским физической расправой

На блокпосту в Бахмуте Донецкой области народный депутат, участвующий в блокаде железнодорожного переезда, ударил сотрудника полиции и угрожал другим полицейским физической расправой. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции со ссылкой на слова потерпевшего.

Сотрудник Бахмутского отдела полиции обратился в местную больницу с ушибом грудной клетки и был госпитализирован. Травму получил на блокпосту в Бахмуте при исполнении служебных обязанностей, когда группа людей пыталась помешать проверке их автомобиля.

"Установлено, что 4 февраля на блокпосту был остановлен автомобиль с 8 гражданами в военной форме, у одного из которых обнаружен карабин СКС", - уточняет полиция.

В рамках контрдиверсионных мероприятий, которые проводятся в области по распоряжению штаба АТО, транспортные средства подлежат необходимой проверке с целью прекращения трафика нелегального оружия и его утечки в мирные области Украины для сохранения жизни граждан.

По словам работника полиции, присутствовавший на месте один из депутатов, которые принимают участие в блокаде железнодорожного переезда в Бахмуте, начал конфликтовать и препятствовать осуществлению проверки. Он дал указание водителю покинуть территорию блокпоста и ударил сотрудника полиции в область туловища.

Кроме того, во время конфликта депутат нецензурно выругался, высказывал угрозы физической расправы в сторону полицейских, которые выполняли свои обязанности, и намерения отобрать у них оружие, в случае осуществления проверок указанного автомобиля на других блокпостах.

Сотрудник Бахмутского ОП, который получил телесные повреждения, сейчас в больнице.

Фамилия народного депутата в сообщении полиции не называется.



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