Депутат ударил полицейского на блокпосту в Бахмуте - Нацполиция
На блокпосту в Бахмуте Донецкой области народный депутат, участвующий в блокаде железнодорожного переезда, ударил сотрудника полиции и угрожал другим полицейским физической расправой. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции со ссылкой на слова потерпевшего.
Сотрудник Бахмутского отдела полиции обратился в местную больницу с ушибом грудной клетки и был госпитализирован. Травму получил на блокпосту в Бахмуте при исполнении служебных обязанностей, когда группа людей пыталась помешать проверке их автомобиля.
"Установлено, что 4 февраля на блокпосту был остановлен автомобиль с 8 гражданами в военной форме, у одного из которых обнаружен карабин СКС", - уточняет полиция.
В рамках контрдиверсионных мероприятий, которые проводятся в области по распоряжению штаба АТО, транспортные средства подлежат необходимой проверке с целью прекращения трафика нелегального оружия и его утечки в мирные области Украины для сохранения жизни граждан.
По словам работника полиции, присутствовавший на месте один из депутатов, которые принимают участие в блокаде железнодорожного переезда в Бахмуте, начал конфликтовать и препятствовать осуществлению проверки. Он дал указание водителю покинуть территорию блокпоста и ударил сотрудника полиции в область туловища.
Кроме того, во время конфликта депутат нецензурно выругался, высказывал угрозы физической расправы в сторону полицейских, которые выполняли свои обязанности, и намерения отобрать у них оружие, в случае осуществления проверок указанного автомобиля на других блокпостах.
Сотрудник Бахмутского ОП, который получил телесные повреждения, сейчас в больнице.
Фамилия народного депутата в сообщении полиции не называется.
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