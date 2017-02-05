Завтра в Авдеевке должны открыть все школы - Жебривский
05.02.2017 23:26
Во время интенсивных обстрелов в городе работали только две школы
Павел Жебривский
Все школы Авдеевки в понедельник, 6 февраля, должны снова начать работу. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на странице в Facebook.
"Все школы Авдеевки готовятся завтра восстановить обучение", - написал он.
3 февраля в городе работали две школы - №7 и №1, и в них обучалось 228 детей.
Жебривский говорил, что будут открывать с понедельника школы и детские сады, которые обеспечены бомбоубежищами.
Сегодня, 5 февраля, в Авдеевке восстановлено электроснабжение. Теплоснабжение перешло из аварийного режима на резервных генераторах на стабильный режим.
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