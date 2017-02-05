USD:  27.10  27.62   EUR:  29.03  29.86  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Завтра в Авдеевке должны открыть все школы - Жебривский

05.02.2017 23:26
Во время интенсивных обстрелов в городе работали только две школы
Завтра в Авдеевке должны открыть все школы - Жебривский
Павел Жебривский

Все школы Авдеевки в понедельник, 6 февраля, должны снова начать работу. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на странице в Facebook.

"Все школы Авдеевки готовятся завтра восстановить обучение", - написал он. 

3 февраля в городе работали две школы - №7 и №1, и в них обучалось 228 детей.

Жебривский говорил, что будут открывать с понедельника школы и детские сады, которые обеспечены бомбоубежищами. 

Сегодня, 5 февраля, в Авдеевке восстановлено электроснабжение. Теплоснабжение перешло из аварийного режима на резервных генераторах на стабильный режим. 

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 