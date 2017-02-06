Ельченко: Чуркин не ожидал резкого заявления США в Совбезе ООН
Российская делегация в Совбезе ООН во главе с постпредом РФ в этой структуре Виталием Чуркиным 2 февраля была потрясена твердой позицией США на фоне заявлений администрации американского президента Дональда Трампа о возможности улучшения отношений с Москвой. Об этом рассказал постоянный представитель Украины в СБ ООН Владимир Ельченко, пишет Укринформ.
"Я видел выражение лица господина Чуркина в тот момент. Мне кажется, что для него это было некоторой неожиданностью. Он не ожидал такого резкого заявления со стороны нового постпреда США. Однозначно", - отметил он.
По его словам, перед озвучиванием позиции Вашингтона по ситуации в Донбассе американский дипломат в Совбезе Никки Хейли "лично основательно изучила этот вопрос", в том числе в общении с украинскими коллегами.
"Постоянный представитель США полностью в курсе событий относительно ситуации в Донбассе и все знает о Крыме. Озвученная ею позиция подтверждает, что новая администрация США в полной мере ознакомлена с ситуацией в Украине и продолжает занимать сильную позицию в этом вопросе", - сказал Ельченко.
Также украинский постпред в СБ ООН подтвердил, что Украина "может рассчитывать" на дальнейшую поддержку со стороны США в ООН и сохранение международного давления на РФ. "Я абсолютно в этом уверен", - добавил дипломат.
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В конце января гибридные войска РФ из ствольной артиллерии и Градов начали наносить удары по Авдеевке. В результате город на несколько дней остался без тепла, электричества и воды. На грани остановки оказался крупнейший завод города - АКХЗ. 2 февраля Совбез ООН провел заседание по ситуации в Донбассе.
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