Ельченко: Чуркин не ожидал резкого заявления США в Совбезе ООН

Украина может рассчитывать на поддержку США в ООН и сохранение давления на Россию, заявил постоянный представитель Киева в Совбезе Владимир Ельченко

Российская делегация в Совбезе ООН во главе с постпредом РФ в этой структуре Виталием Чуркиным 2 февраля была потрясена твердой позицией США на фоне заявлений администрации американского президента Дональда Трампа о возможности улучшения отношений с Москвой. Об этом рассказал постоянный представитель Украины в СБ ООН Владимир Ельченко, пишет Укринформ.

"Я видел выражение лица господина Чуркина в тот момент. Мне кажется, что для него это было некоторой неожиданностью. Он не ожидал такого резкого заявления со стороны нового постпреда США. Однозначно", - отметил он.

По его словам, перед озвучиванием позиции Вашингтона по ситуации в Донбассе американский дипломат в Совбезе Никки Хейли "лично основательно изучила этот вопрос", в том числе в общении с украинскими коллегами.

"Постоянный представитель США полностью в курсе событий относительно ситуации в Донбассе и все знает о Крыме. Озвученная ею позиция подтверждает, что новая администрация США в полной мере ознакомлена с ситуацией в Украине и продолжает занимать сильную позицию в этом вопросе", - сказал Ельченко.

Также украинский постпред в СБ ООН подтвердил, что Украина "может рассчитывать" на дальнейшую поддержку со стороны США в ООН и сохранение международного давления на РФ. "Я абсолютно в этом уверен", - добавил дипломат.

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В конце января гибридные войска РФ из ствольной артиллерии и Градов начали наносить удары по Авдеевке. В результате город на несколько дней остался без тепла, электричества и воды. На грани остановки оказался крупнейший завод города - АКХЗ. 2 февраля Совбез ООН провел заседание по ситуации в Донбассе.

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