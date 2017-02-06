Климкин: Арест Сущенко - это инцидент даже за пределами политики

Украинского журналиста Романа Сущенко взяли в заложники в РФ для того, чтобы иметь рычаг давления на Киев и на мировое сообщество, заявил глава МИД

Арест российскими спецслужбами украинского журналиста Романа Сущенко по сфабрикованному обвинению в шпионаже является рычагом давления со стороны РФ на Украину и мировое сообщество. Об этом в ходе презентации фильма "Узники Кремля" заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает корреспондент ЛІГА.net.

"То, что это чисто политика для России... Это на самом деле даже за пределами политики. Это просто некий рычаг для давления на нас, на мировое сообщество. Это игра вокруг людей, и реального успеха мы можем достичь только путем наших скоординированных усилий", - сказал он.

Климкин отметил, что за время заключения Сущенко в Лефортовской тюрьме в Москве украинский консул посетил его уже восемь раз.

Читайте также: Генсеку Совета Европы передали письмо от Сущенко

2 октября 2016 года российские СМИ сообщили о задержании в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, приехавшего в РФ по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В украинской разведке причастность Сущенко к ведомству опровергли. 7 октября журналисту предъявили обвинение в шпионаже и арестовали.

24 января 2017 года ПАСЕ приняла резолюцию, в которой потребовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследования украинских журналистов на территории временно оккупированного Крыма.

25 января Лефортовский райсуд продлил арест Сущенко еще на три месяца - до 30 апреля 2017 года.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.