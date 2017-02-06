Ельченко: Есть круг союзников России в ООН

Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку со стороны США в ООН, сохранение давления на РФ, сказал представитель Украины в СБ ООН



"Это примерно те же страны, которые голосовали против резолюции по ситуации с правами человека в Крыму. Этих стран немного, и я бы сказал, что подавляющее большинство из них не высказывает абсолютной поддержки позиции России. Они имеют свои взгляды на вопросы защиты прав, но это не касается принадлежности Крыма Украине. А о роли России, ее агрессии - кто-то избегает называть это словом "агрессия", но почти все из списка этих стран прекрасно понимают, о чем идет речь", - сказал Ельченко.



По его словам, они, может, и не озвучивают это в своих выступлениях, не говорят прямо, занимают более нейтральную позицию.



"Однако, на наш взгляд, их симпатии все же находятся на стороне Украины. В то же время, те страны, которые прямо поддерживают нашу позицию в ООН, в том числе в Совете безопасности, конечно, составляют подавляющее большинство", - добавил Ельченко.



Он подчеркнул, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку со стороны США в ООН и сохранение международного давления на Россию.



"Я абсолютно в этом уверен. У нас дебаты состоятся еще 21 февраля, которые будут иметь более общую тему - Конфликты в Европе. Украинский вопрос на нем также появится среди других, и это - еще одна возможность обратить внимание на нашу ситуацию", - подчеркнул Ельченко.



20 декабря за принятие резолюции о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь 20 декабря за принятие резолюции о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь проголосовали 70 стран, против - 26 и 77 - воздержались.





Против принятия документа проголосовали Ангола, Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди (Африка), Камбоджа (Азия), Китай, Коморские острова (Африка), Куба, КНДР, Эритрея (Африка), Индия, Иран, Казахстан, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Южная Африка, Южный Судан, Судан, Сирия, Уганда, Узбекистан, Венесуэла,

19 декабря Генеральная Ассамблея ООН утвердила резолюцию о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь. Читайте также: Чуркин не ожидал резкого заявления США в Совбезе ООН - Ельченко

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.