Генпрокуратура РФ пояснила, почему не хочет выдавать Януковича

В Генпрокуратуре РФ признали, что оставили без удовлетворения несколько ходатайств ГПУ, которые поступали в 2015-1016 годах

Генпрокуратура России отказала Украине во временном задержании и взятии под стражу Виктора Януковича, потому что считает его преследование политически мотивированным. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной, сообщает РИА Новости.

Он сказал, что в 2015-2016 годах из Генпрокуратуры Украины в связи с проведением досудебных расследований поступали ходатайства о временном задержании и взятии под стражу Януковича.

Куренной сообщил, что указанные ходатайства были оставлены без удовлетворения на основании пункта 2 статьи 3 Европейской конвенции о выдаче. Украинская сторона, по его словам, была об этом проинформирована.

28 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене. В начале февраля подозрение было изменено, однако Янукович отказался приехать в Украину для вручения ему документа.

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