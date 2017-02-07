Украина получила 2 млн грн за воду в оккупированном Донбассе

Средства поступили на счет КП Попаснянский водоканал за потребленную жителями воду в январе 2017 года



Средства поступили на счет КП Попаснянский водоканал за потребленную населением воду в январе 2017 года.



"Оплата за водоснабжение с неподконтрольных Украине территорий осуществляется согласно механизму, согласованным во время заседаний трехсторонней контактной группы по вопросам мирного урегулирования конфликта", - отметили в пресс-службе.



Расчеты проведены на подконтрольной правительству Украины территории, в расчетах задействованы предприятия, которые зарегистрированы на подконтрольной Украине территории и осуществляют деятельность в рамках украинского правового поля.



7 января Украина впервые 7 января Украина впервые получила часть средств, которые задолжали боевики террористической организации ЛНР за поставленную в отдельные районы Луганской области воду.





С 1 декабря 2016 года из-за долгов Украина прекратила подачу воды в ОРЛО. Как сообщили в Луганской ОВГА, задолженность КП Попаснянский районный водоканал перед ООО Луганское энергетическое объединение за потребленную электрическую энергию составляет около 124 млн грн.

30 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна-агрессор РФ отказалась платить за водоснабжение ОРЛО. 23 ноября сообщалось, что 600 тысяч жителей могут оказаться без водоснабжения, потому что боевики игнорируют предложения решить вопрос задолженностей за поставленную воду. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Украина будет вынуждена отключить водоснабжение неподконтрольных территорий Луганской области после 1 декабря. Читайте также: Геращенко о водоснабжении ОРЛО: Шары не будет ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо. Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Вчера, 6 февраля, коммунальное предприятие Попаснянский водоканал получил 2 млн грн за водоснабжение на оккупированных территориях Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.