Трамп о Донбассе: Не знаем точно, что там происходит, но выясним

По словам президента США, его администрация не знает, контролируются ли кем-либо террористы ДНР/ЛНР или нет

Новые власти США пока в точности не знают, что происходит в Донбассе, однако выяснят это. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.



По словам Трампа, его не оскорбила эскалация боевых действий на востоке Украины ровно в день телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, 28 января 2017 года. "Мы не знаем точно, что там происходит", - прокомментировал американский лидер обострение в Донбассе.



Говоря о террористических организациях ДНР и ЛНР, Трамп отметил, что его администрация не знает, контролируются ли они кем-либо или нет.



"Мы собираемся выяснить это. Возможно, я буду удивлен, но посмотрим", - подчеркнул президент США.



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5 февраля 2017 года президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Трампом, в ходе которого лидеры государств призвали к прекращению огня в Донбассе.

28 января Трамп поговорил по телефону с Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьером Японии Синдзо Абэ и президентом Франции Франсуа Олландом. Как сообщила пресс-служба Белого дома, лидеры США и РФ обсудили ряд международных вопросов, связанных с борьбой с терроризмом в сирийском конфликте. Судьбу санкций в отношении России Трамп и Путин не обсуждали.

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