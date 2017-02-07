Депутаты Рады: никаких выборов в Донбассе до вывода войск РФ

Больше двух десятков депутатов вышли на трибуну, чтобы ответить послу Германии, который допустил возможность выборов до вывода войск РФ

Верховная Рада Украины настаивает на недопустимости проведения выборов в оккупированных районах Донбасса до вывода оттуда российских войск и восстановления украинской армией контроля над границей. Об этом с парламентской трибуны заявила глава комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко и несколько десятков ее коллег, сообщает корреспондент ЛІГА.net.



"Позиция парламента четкая: никаких выборов в Донбассе не будет до тех пор, пока российские войска не уберутся прочь, пока украинские войска не восстановят контроль над украинско-российской границей. И это четкая позиция, которая объединяет всех", - сказала народный депутат, которую обступили у трибуны ее коллеги.



Гопко заявила, что никакой из сценариев капитуляции, навязываемых Украине олигархами, в частности Виктором Пинчуком, не пройдет.



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"Украинский народ и украинская власть едины в том, что мы вернем Крым, и никакие олигархи не имеют права нам диктовать, что мы должны временно об этом забыть", - подчеркнула депутат.



Парламентарий также отметила, что никто в Украине не собирается корректировать курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию.



"Любые попытки навязать сценарий капитуляции не пройдут. Это месседж для всех украинских олигархов, чтобы они не использовали международные площадки для того, чтобы продвигать и навязывать планы, которые идут вразрез с интересами Украины", - подытожила Гопко.



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Сегодня, 7 февраля, в украинских СМИ немецкий дипломат Эрнст Райхель заявил, что для проведения местных выборов в ОРДЛО не обязательно оттуда выводить войска РФ. В Раде потребовали от посла опровергнуть это заявление.



29 декабря 2016 года в американском издании The Wall Street Journal была опубликована статья украинского бизнесмена Виктора Пинчука, в которой тот заявил, что Украина должна быть готова к компромиссам с агрессором и трезво оценить свои планы на ближайшее будущее, чтобы жить в мире и процветании. По мнению Пинчука, для этого на вопрос территориальной принадлежности оккупированного Россией Крыма нужно "пока закрыть глаза", а также необходимо "срочно провести выборы" в оккупированном Донбассе.

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