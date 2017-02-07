РФ использует против Украины "организационное оружие" - Горбулин

Россия ведёт гибридную войну не только в Украине, но и в ряде других стран, отметил директор Национального института стратегических исследований

Российская Федерация в рамках гибридной войны использует так называемое организационное оружие с целью дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Россия сегодня предполагает более активное участие в агрессии на украинском фронте - экономическими, информационными и другими средствами. Все, что придумал начальник Генштаба ВС РФ господин Герасимов в 2010-2011 годах - это уже устарело. Но в России есть и другие, как они считают, "корифеи". Господин Сурков в последнее время придумал так называемое организационное оружие. Это целая сфера средств в энергетической, информационной и других областях для того, чтобы подорвать, дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине. Они не спят и все время идут вперёд", - сказал он.

Горбулин отметил, что РФ ведёт гибридную войну не только в Украине, но и в ряде других стран, напомнив о факте информационного вмешательства в процесс президентских выборов в США. Он также не исключил подобных сценариев в ходе выборов во Франции, Германии и Нидерландах.

"В каждой из этих стран уже есть элементы гибридной войны. Поэтому, хотят они или нет, все равно придут к нам за опытом", - добавил Горбулин.

Сегодня Горбулин также заявил, что Украине необходимо рассчитывать на собственные силы в противостоянии с РФ на фоне "усталости" Запада от войны и его иллюзий о том, что, отказавшись от поддержки нашего государства, "все станет хорошо".

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