ОБСЕ требует вывести оружие из жилых районов Донбасса: заявление

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе потребовал отвести тяжелое вооружение из жилых районов в зоне боевых действий в Донбассе

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик потребовал немедленно отвести тяжелое вооружение из жилых районов в зоне боевых действий в Донбассе. Об этом говорится в его заявлении, передает Укринформ.

"Прекращение огня может быть достигнуто только за счет безусловного вывода всех видов оружия, регулируемых минскими соглашениями. В частности, тяжелое оружие должно быть немедленно выведено из жилых районов", - заявил Сайдик.

Он подчеркнул, что использование тяжелого оружия в жилых районах "представляет собой открытое нарушение минских соглашений и международного гуманитарного права".

Сайдик отметил, что до полного и устойчивого прекращения огня, к которому призвали стороны Трехсторонней контактной группы 1 февраля, еще далеко. В то же время он приветствовал снижение активности боевых действий во вторник в районе Авдеевки - Ясиноватой.

Спецпредставитель ОБСЕ также отметил, что миссия в тесном сотрудничестве с СЦКК успешно провели переговоры по вопросу прекращения огня, что позволило восстановить энерго- и водоснабжение в регионе и оказать помощь местному населению. По его словам, в течение более чем недели удалось предотвратить гуманитарную катастрофу.

При этом он назвал недопустимым то, что в некоторых случаях ремонтным бригадам приходилось работать под огнем, и в очередной раз призвал стороны строго выполнять свои обязательства и защищать местное население.

29 января вблизи Авдеевки Донецкой области ситуация резко обострилась: подконтрольные РФ бандформирования предприняли несколько попыток наступления, но были отброшены Вооруженными Силами. 2 февраля оккупанты обстреляли мирных жителей в Авдеевке. За весь период эскалации вблизи Авдеевки погибли 10 украинских военных, 66 получили ранения.

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