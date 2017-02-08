Тука: Боевики хотели вынудить ВСУ освободить промзону в Авдеевке

Министр считает, что гибридная армия РФ поняла, что не сможет отбить позиции боями и хотела устроить гуманитарный кризис в Авдеевке

Боевики пытались отбить позиции в районе Авдеевки, которые накануне заняли украинские военные. Об этом сказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает Укринформ.



Тука считает, что после провальной попытки вернуть позиции, гибридная армия РФ поставила себе целью устроить тяжелую гуманитарную ситуацию в городе.



"Это была сначала сугубо военная попытка отбить позиции, которые военные не так давно заняли в Авдеевке и которые очень важны с точки зрения стратегического местонахождения. Постепенно боевики, понимая, что не удается отбить промзону, использовали весь спектр вооружения. Полностью допускаю, что была попытка, загнав Украину в гуманитарную тяжелую ситуацию в Авдеевке, вызвать украинскую сторону на уступки относительно переговоров и самостоятельно, добровольно, освободить промку", - сказал замминистра.



Военнослужащие и военные администрации сработали на 100%, считает Тука.

6 февраля энергетики смогли восстановить одну из линий Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) и возобновить энергоснабжение Авдеевки и Донецкой фильтровальной станции.

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