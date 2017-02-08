ОБСЕ: В Донбассе растет количество тяжелого вооружения
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала больше тяжелого вооружения по обе стороны разграничения в Донбассе. Об этом сообщил первый заместитель главы СММ Александр Хуг в эфире hromadske.ua.
По его словам, пока вооружение не отвели остается вероятность новой эскалации, в том числе и в районе Авдеевки.
Хуг отметил, что между сторонами конфликта есть высокий степень недоверия и это мешает установить договоренность о постоянном перемирии.
В конце прошлой и в начале этой недели в районе Авдеевки ситуация с гражданским населением успокоилась, отметил Хуг.
Ранее спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик потребовал немедленно отвести тяжелое вооружение из жилых районов в зоне боевых действий в Донбассе.
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