USD:  27.20  27.65   EUR:  28.95  29.78  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

ОБСЕ: В Донбассе растет количество тяжелого вооружения

08.02.2017 02:23
В миссии ОБСЕ говорят, что между сторонами конфликта в Донбассе нет доверия и это мешает договориться о постоянном перемирии
ОБСЕ: В Донбассе растет количество тяжелого вооружения
Александр Хуг

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала больше тяжелого вооружения по обе стороны разграничения в Донбассе. Об этом сообщил первый заместитель главы СММ Александр Хуг в эфире hromadske.ua.

По его словам, пока вооружение не отвели остается вероятность новой эскалации, в том числе и в районе Авдеевки.

Хуг отметил, что между сторонами конфликта есть высокий степень недоверия и это мешает установить договоренность о постоянном перемирии. 

В конце прошлой и в начале этой недели в районе Авдеевки ситуация с гражданским населением успокоилась, отметил Хуг. 

Ранее спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик потребовал немедленно отвести тяжелое вооружение из жилых районов в зоне боевых действий в Донбассе. 

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 