Князев назначен главой Нацполиции

Правительство единогласно поддержало кандидатуру Сергея Князева, которого ранее на должность руководителя ведомства предложил глава МВД Арсен Аваков

Кабинет министров Украины поддержал кандидатуру Сергея Князева на должность главы Национальной полиции. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщает корреспондент LIGA.net.

После выступления министра внутренних дел Арсена Авакова, который попросил поддержать кандидатуру Князева, премьер-министр Владимир Гройсман дал слово самому Князеву.

"Для меня одновременно и большая честь и вызов возглавить обновленную Национальную полицию, я готов взять на себя эту ответственность. Непримиримая борьба с преступностью и продолжение реформ - это основной девиз и задание, которое будет поставлено передо мной и коллективом", - сказал он.

После этого премьер предложил поддержать кандидатуру Князева, и решение было принято единогласно.

Гройсман назвал послужной список нового главы Нацполиции "очень важным", так как Князев большую часть карьеры отслужил в уголовном розыске. "Он знает не понаслышке, что такое уголовный розыск, что такое преступность, что такое задержание и понимает, как нужно строить эту работу", - заявил премьер.

Предыдущая глава Нацполиции Хатия Деканоидзе подала в отставку 14 ноября 2016 года. Она заявила, что политикам необходимо отказаться от вмешательства в работу ведомства. Одни из самых главных претендентов на должность руководителя Национальной полиции и.о. главы НПУ Вадим Троян и начальник ГУ НПУ в Киеве Андрей Крищенко ранее отказались от участия в конкурсе на должность главы ведомства.

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Сергей Князев - генерал полиции, глава департамента уголовного розыска Нацполиции. Назначен на должность совсем недавно - в ноябре 2016 года, но в органах работает 28 лет. В начале ноября 2014 года был назначен временным и.о. замначальника ГУ МВД в Донецкой области, и уже через полтора месяца получил орден Данилы Галицкого за мужество и героизм в защите суверенитета Украины. Князев, судя по всему, пользуется доверием руководства: после вооруженного конфликта с участием Правого сектора его отправили руководить главком на Закарпатье, а затем - гасить янтарный конфликт в Ровенскую область.



Согласно электронной декларации, в 2015 году Князев получил доход в 106 тыс 540 грн, все это зарплата. В его собственности значится квартира в Броварах площадью 74,9 кв метров, 25% на квартиру в Чабанах площадью 87,5 кв метров и двумя земельными участками по 1000 кв м. А вот графу о транспортных средствах Князев оставил без заполнения.

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