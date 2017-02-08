В Германии анонсировали переговоры в нормандском формате

Тема поддержания режима прекращения огня в Донбассе будет обсуждаться на переговорах министров иностранных дел стран нормандской четверки

Переговоры министров иностранных дел нормандской четверки о перемирии в Донбассе могут состояться на следующей неделе в Бонне. Об этом сказал уполномоченный правительства ФРГ по вопросам сотрудничества с Россией Гернот Эрлер, сообщает DW.

По словам Эрлера, тема поддержания режима прекращения огня в Донбассе будет обсуждаться на переговорах министров иностранных дел стран нормандской четверки (Россия, Украина, Франция, ФРГ), которая состоится в рамках встречи Большой двадцатки в Бонне.

"Заключенные два года назад минские договоренности остаются вполне приемлемыми, однако, к сожалению, не хватает воли для их выполнения", - сказал Эрлер.

Ту ситуацию в Донбассе, которая отмечается сейчас, Эрлер назвал "удручающей", напомнив, что минские соглашения были подписаны еще два года назад, но до сих пор не удалось достичь того, чтобы пушки молчали, а все 13 пунктов соглашений были выполнены.

"Вместе с тем боевые действия постоянно возникают с новой силой и завершаются взаимными обвинениями сторон", - подчеркнул Эрлер.

Особого прогресса, по мнению политика, нет и в вопросе выработки новой "дорожной карты", по которой существует принципиальная договоренность между сторонами, и которая имеет конкретизировать процесс выполнения каждого из 13 пунктов минских соглашений.

"Но и здесь до сих пор не удалось достичь прорыва", - сказал он и добавил, что украинской и российской стороне не хватает политической воли на самом высоком уровне для полного выполнения подписанных ими же договоренностей.

"Это как рефлекс - каждый раз, как обостряется ситуация, восстанавливается политический процесс, и политические советники от каждой из сторон снова собираются в нормандском формате", - добавил он.

По его словам, следующим шагом становится то, что встречаются министры иностранных дел, а в конечном итоге может состояться встреча между тремя президентами и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. "Мы уже не раз были свидетелями этого механизма ", - отметил Эрлер.

Эрлер считает, что в ЕС консенсус относительно продолжения санкций против РФ и в дальнейшем сохраняется.

5 декабря старший научный сотрудник программы по изучению России и Евразии Королевского института международных отношений Джеймс Шерр заявил, что на переговорах в рамках нормадского формата Российская Федерация пытается потопить дискуссию и перекроить ее в свою пользу.

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