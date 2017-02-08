Петренко обвинил НАПК в саботаже проверок кандидатов на госслужбу

В Минюсте сообщают, что НАПК не выдают соответствующий документ по спецпроверке людям, которые прошли конкурсы

Министр юстиции Павел Петренко обвинил НАПК в саботаже проведения спецпроверки кандидатов на должности госслужащих. Об глава ведомства заявил сегодня в ходе заседания правительства, передает корреспондент LIGA.net.

"Нужно говорить откровенно, почему это случилось, почему у нас сейчас проблема со спецпроверками по всем без исключения кандидатам, которые идут на должности по конкурсам. Не только на должности руководителей центральных органов исполнительной власти, но и на главных специалистов в регионах... Потому что НАПК, которое должно предоставлять соответствующие заключения по спецпроверке, просто этого не делает с 1 января и саботирует работу", - сказал он.

"Ситуация будет обостряться и может стать катастрофической. Они фактически не выполняют свои функции и не выдают сотням, а уже и тысячам людей, которые прошли конкурсы, соответствующий документ по спецпроверке", - заявил Петренко, обращаясь к премьеру.

1 февраля 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман раскритиковал работу главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак из-за возможного, по его словам, срыва второй волны электронного декларирования.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.