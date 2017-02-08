В США сенаторы пытаются предотвратить смягчение санкций против РФ

Сенаторы внесли в Конгресс США законопроект, призванный контролировать действия президента Трампа относительно снятия санкций с РФ

Шестеро сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии, внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса США законопроект, ужесточающий контроль со стороны законодателей за действиями президента по смягчению санкций против России. Проект закона был представлен в Сенате в среду, передает Укринформ.

Документ имеет название "Закон о пересмотре санкций против России". Он, в частности, требует, чтобы президент США уведомил Конгресс перед тем, как ослабить экономические санкции против РФ, связанные с ее агрессией по отношению к Украине.

"Это не атака на президента. Это, прежде всего, для того, чтобы восстановить нашу роль", - отметил по этому поводу один из соавторов законопроекта сенатор-демократ Бен Кардин. Он также подтвердил, что эта инициатива пользуется значительной двухпартийной поддержкой.

Республиканец Джон Маккейн перед этим отметил: "Если мы не сохраним эти санкции и даже не увеличим их, это будет стимулировать Путина, который является военным преступником".

Авторами нового законопроекта выступили сенаторы-республиканцы Линдси Грэм, Джон Маккейн, Марко Рубио, а также представители демократов Бен Кардин, Шеррод Браун и Клэр Маккаскилл.

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