Волонтеры вычислили группу российских военных в Донбассе: фото

74-я отдельная мотострелковая бригада 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа ВС России уже не раз попадала в поле зрения в Донбассе

Волонтеры-расследователи военных преступлений России в Донбассе идентифицировали российских военнослужащих 74-й бригады, которые получили статус участников боевых действий по результатам так называемой ростово-украинской командировки 2015 года. Об этом говорится в сообщении группы Inform Napalm.

"74-я отдельная мотострелковая бригада (в/ч 21005, Кемеровская область, Юрга) 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа ВС России уже не раз попадала в поле зрения. Согласно полученной информации, батальонно-тактическая группа этого соединения участвовала в боевых действиях в Донбассе летом-осенью 2014 года. Позже отдельные военнослужащие влились в состав бандформирований террористов", - отмечается в сообщении.





В ноябре 2014 года InformNapalm опубликовал фото доказательства присутствия в Донбассе мотострелков и танкистов страны-агрессора РФ.

"В декабре 2014 года нам удалось зафиксировать выдвижения колонны с артиллерией БТГр 74-й бригады из Куйбышевского района Ростовской области в сторону Украины. В октябре 2016 было идентифицировано 10 танкистов этой бригады, которые принимали участие в боевых действиях на востоке Украины в 2014 году. В октябре 2015 году в составе бандформирования Хулиганы террористической организации ЛНР было идентифицировано военнослужащего-контрактника 74-й омсбр", - говорится в сообщении.





Волонтеры отмечают, что расследование подкреплено прямыми или косвенными доказательствами участия российских военных в гибридной войне в Донбассе.

9 января сообщалось, что волонтеры идентифицировали военнослужащих, группу танкистов 17-й ОМСБр из Чечни, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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