Климкин сообщил, как Германия отреагировала на выходку Гончаренко
Немецкая сторона не расценивает поступок народного депутата Алексея Гончаренко, разрисовавшего фрагмент Берлинской стены возле диппредставительства Германии в Киеве, как сознательно направленный против Германии. В этом уверен министр иностранных дел Павел Климкин, о чем он сообщил сегодня на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.
"Я считаю, что любой поступок можно объяснить, и этот поступок можно объяснить эмоционально. Но в политическом контексте, я считаю, что это было лишним. Немецкая сторона не воспринимает это как что-то такое, что сознательно направлено против нее - это я могу четко сказать", - подчеркнул Климкин.
Он отметил, что иногда эмоции надо сдерживать и выбирать другие пути, например, политические.
"Я с Алексеем Гончаренко очень плодотворно работаю по многим вопросам, в частности, в рамках нашего взаимодействия с Францией", - добавил Климкин.
Ранее сообщалось, что посольство ФРГ сожалеет о порче Гончаренко фрагмента Берлинской стены в Киеве и констатирует нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях.
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