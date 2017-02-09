Климкин сообщил, как Германия отреагировала на выходку Гончаренко

По данным Павла Климкина, немецкая сторона не расценивает поступок народного депутата Алексея Гончаренко как сознательно направленный против Германии

Немецкая сторона не расценивает поступок народного депутата Алексея Гончаренко, разрисовавшего фрагмент Берлинской стены возле диппредставительства Германии в Киеве, как сознательно направленный против Германии. В этом уверен министр иностранных дел Павел Климкин, о чем он сообщил сегодня на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

"Я считаю, что любой поступок можно объяснить, и этот поступок можно объяснить эмоционально. Но в политическом контексте, я считаю, что это было лишним. Немецкая сторона не воспринимает это как что-то такое, что сознательно направлено против нее - это я могу четко сказать", - подчеркнул Климкин.

Он отметил, что иногда эмоции надо сдерживать и выбирать другие пути, например, политические.

"Я с Алексеем Гончаренко очень плодотворно работаю по многим вопросам, в частности, в рамках нашего взаимодействия с Францией", - добавил Климкин.

Ранее сообщалось, что посольство ФРГ сожалеет о порче Гончаренко фрагмента Берлинской стены в Киеве и констатирует нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях.

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