Порошенко и Ципрас обсудили ускорение ратификации соглашения с ЕС
Президент Петр Порошенко ожидает от Нидерландов ратификации соглашения об ассоциации с Украиной уже в феврале этого года. Об этом глава государства заявил сегодня на совместном брифинге по результатам встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, передает корреспондент LIGA.net.
"Мы отдельно обсудили вопрос ускорения ратификации соглашения об ассоциации, Греция была одной из первых стран, ратифицировавших это соглашение. И мы ожидаем уже в феврале дальнейшего прогресса со стороны Нидерландов", - сказал он.
Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о том, что Нидерланды не прекращают ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и продолжат консультации.
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