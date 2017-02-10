Насалик: Мы не торгуем с ОРДЛО, а обмениваемся товаром

Министр энергетики заявил, что Украина не имеет торговых отношений с оккупированным Донбассом, а только обменивается товарами

Украина не торгует с оккупированными территориями Донбасса, а обменивается товарами. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в эфире телеканала 1+1.



"Мы не торгуем. Идет обмен товаром", - заявил он.



По словам Насалика, Украина сможет обойтись без антрацитового угля, который ввозится из оккупированной территории, но это будет стоить около 15 млрд грн.



"Если будет принято политическое решение на уровне государства - блокируем и больше не идет никакой обмен товаром - в Украине есть достаточно ресурсов, чтобы выйти полностью без антрацитовой группы. И нужно понимать - это 15 млрд дополнительных средств, которые лягут на экономику и потребителей", - сказал министр.

Ранее Насалик говорил, что дефицитный уголь закупают только у зарегистрированных в Украине шахт.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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