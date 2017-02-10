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Штаб: Боевики стреляли из БМП в районе Авдеевки и Широкино

10.02.2017 06:43
На всех направлениях гибридная армия РФ открывала огонь из минометов и гранатометов, а по Водяному стреляли БТР
Штаб: Боевики стреляли из БМП в районе Авдеевки и Широкино

За прошлые сутки в Донбассе зафиксировали 61 обстрел. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Потерь среди военных нет.

На донецком направлении из минометов обстреливали Луганское, Авдеевку, Троицкое и Верхнеторецкое. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики стреляли по Зайцево, Авдеевке, Опытном и Песках. 

По позициях ВСУ в районе Авдеевки и Опытного гибридная армия РФ открывала огонь из БМП.

На луганском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Шаров Угол, Лобачево, Новоалександровку и Новозвановку. Из БТР вели огонь по Водяному. 

На мариупольском направлении зафиксирован огонь из минометов по Водяному и Павлополю, а из гранатометов и стрелкового оружия террористы стреляли по Павлополю, Новотроицкому, Широкино, Марьинке, Гнутово, Лебединском и Водяном. 

Силы АТО в районе Широкино обстреливали из БМП. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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