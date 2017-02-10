ОБСЕ о спецоперациях СБУ в ОРЛО: Нет подтверждения

В ОБСЕ говорят, что СБУ не проводит спецоперации в оккупированном Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не подтверждает информацию о том, что в ОРЛО сотрудники СБУ проводят спецоперации под видом наблюдателей. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент LIGA.net.

"Нам известны эти заявления (боевиков, - ред), если мы установим факты и подтверждение этим заявлениям, то мы сразу включим это в наш отчет, если это будет подтверждено", - сказал Хуг.

Советник главы СБУ Юрий Тандит в комментарии LIGA.net подчеркнул, что сотрудники ведомства никогда не прикрываются наблюдателями ОБСЕ.

"Могу подтвердить заявление Александра Хуга, СБУ не выполняют никаких задач за линией разграничения", - подчеркнул Тандит.

По информации LIGA.net, в оккупированном Луганске в подрыве автомобиля и ликвидации боевика Олега Анащенко террористы обвиняют украинские ДРГ.

4 февраля сообщалось, что в Луганске взорвался автомобиль.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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