Воевавший против сил АТО боевик лишен свободы на 3 года
Вступил в силу обвинительный приговор бывшему боевику террористической организации ЛНР, который принимал участие в боевых действиях против украинских подразделений. Боевик лишен свободы сроком на три года. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации спецслужбы, в мае 2014 года 31-летний безработный житель Северодонецка присоединился к одному из бандформирований террористов. С оружием в руках он дежурил на блокпостах, патрулировал город на автомобиле газовой службы, угнанном боевиками.
Злоумышленник прошел подготовку в тренировочном лагере в Лисичанске под наблюдением российского куратора.
"В июле 2014 года, когда украинская армия освобождала Северодонецк и Лисичанск от боевиков, он оказывал ей вооруженное сопротивление в рядах НВФ. Однако, поняв, что дело проиграно, убежал", - сказано в сообщении.
Сотрудники СБУ задержали боевика в июне 2015 года.
За участие в деятельности незаконных вооруженных формирований Северодонецкий городской суд признал злоумышленника виновным и лишил его свободы сроком на три года с отбыванием наказания в уголовно-исполнительном учреждении закрытого типа.
Ранее суд в Донецкой области приговорил гражданина РФ к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества за то, что он в составе террористической организации ДНР воевал против сил АТО.
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