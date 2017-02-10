В Минобороны хотят провести учения возле оккупированного Крыма

Учения на юге страны военные учения планируют провести с использованием установок Бук-М1

Украинские военные проведут учения в Херсонской области, которая граничит с аннексированным Россией Крымом. Об этом сообщил спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк, передает пресс-служба ведомства.

"На полигоне Ягорлык в Херсонской области проведут боевые стрельбы подразделения, вооруженные ЗРК Бук-М1", - заявил Гуцуляк.

В ведомстве добавили, что отдельные радиолокационные взводы и обслуга радиоэлектронной техники ВВС "будет ежемесячно выполнять практические маневры с выходом и развертыванием в новых позиционных районах". Кроме того, запланировано несколько тактико-специальных учений с выполнением практических пусков беспилотных самолетов-разведчиков.

В Минобороны обещают привлекать к занятиям с преподавателями и курсантами учебных заведений Воздушных Сил ВСУ иностранных инструкторов стран-членов НАТО.

14 января 2017 года в Херсонской области подразделения протововоздушной обороны оперативно-тактической группы Юг вместе с подразделениями боевого обеспечения провели тактико-специальные занятия.

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