Онищенко заявил об отказе ФРГ в его выдаче: САП не подтверждает

Депутат заявил, что Германия отказала Украине в его экстрадиции, однако в САП, НАБУ и Генпрокуратуре сказали, что у них нет такой информации

Депутат Александр Онищенко заявил, что Германия отказала Украине в его экстрадиции. Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

"Немецкая сторона приняла решение исходя исключительно из буквы закона… По сути, немецкий суд указал Украине, что все это дело носит исключительно политический характер", - написал Онищенко, комментируя публикацию об отказе ФРГ в его экстрадиции, появившуюся в одном из украинских СМИ.

В сообщении говорится, что запрос об экстрадиции направляла в ФРГ Генпрокуратура. Однако пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган корреспонденту ЛІГА.net опровергла эту информацию. По ее словам, запрос подавало НАБУ, "возможно, за подписью антикоррупционного прокурора Холодницкого". "ГПУ не подавала запрос на экстрадицию, поэтому и ответа она также не получала", - сказала Сарган.

В то же время, пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которую возглавляет Назар Холодницкий, корреспонденту агентства ответил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об отказе Германии в выдаче Онищенко. Вместе с тем, Ярослав Гордиевич сказал: "Ответа такого, о котором сообщили некоторые СМИ, у нас нет".

В пресс-службе НАБУ корреспонденту агентства сказали, что не имеют информации, поступало ли в бюро письмо от немецкой стороны с отказом в экстрадиции Онищенко. Также там не смогли подтвердить или опровергнуть, действительно ли НАБУ направляло такой запрос в ФРГ.

В декабре 2016 года сообщалось, что Онищенко находится в Германии, где его адвокаты пытаются отменить ордер на арест депутата, выданный немецкой прокуратурой еще в августе.

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