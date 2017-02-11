Штаб: Боевики обстреляли ВСУ в районе Красногоровки из Градов

В районе Авдеевки, Луганского и Верхнеторецкого вели огонь снайперы. Потерь среди украинских военных нет

За минувшие сутки боевики 63 раза обстреляли позиции ВСУ. Потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.



На мариупольском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы обстреливали Гнутово, Павлополь, Широкино, Водяное. Из Градов, танков и минометов разных калибров боевики обстреляли позиции сил АТО в районе Красногоровки.



На донецком направлении из 120 мм минометов гибридные войска РФ обстреляли Авдеевку, Невельское, Опытное, а из гранатометов и стрелкового оружия - Новгородское, Невельское, Луганское и Зайцево.



По позициям ВСУ в районах Авдеевки, Луганского и Верхнеторецкого вели огонь снайперы.



На луганском направлении из 120 мм минометов террористы обстреляли Крымское, а Новозвановку - из гранатометов и стрелкового оружия.

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