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Штаб: Боевики обстреляли ВСУ в районе Красногоровки из Градов

11.02.2017 06:30
В районе Авдеевки, Луганского и Верхнеторецкого вели огонь снайперы. Потерь среди украинских военных нет
Штаб: Боевики обстреляли ВСУ в районе Красногоровки из Градов

За минувшие сутки боевики 63 раза обстреляли позиции ВСУ. Потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы обстреливали Гнутово, Павлополь, Широкино, Водяное. Из Градов, танков и минометов разных калибров боевики обстреляли позиции сил АТО в районе Красногоровки.

На донецком направлении из 120 мм минометов гибридные войска РФ обстреляли Авдеевку, Невельское, Опытное, а из гранатометов и стрелкового оружия - Новгородское, Невельское, Луганское и Зайцево.

По позициям ВСУ в районах Авдеевки, Луганского и Верхнеторецкого вели огонь снайперы.

На луганском направлении из 120 мм минометов террористы обстреляли Крымское, а Новозвановку - из гранатометов и стрелкового оружия.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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