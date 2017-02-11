МИД проверяет информацию о якобы задержанных в РФ украинцах

МВД России сообщило, что пресекло деятельность наркосиндиката и задержаны 47 граждан Украины

Посольство Украины в РФ обратилось в МИД России и следственный департамент МВД РФ, чтобы подтвердить информацию о задержании в Подмосковье украинцев. Об этом сообщает глава управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич, передает Украинская правда.



В МВД России ранее заявили, что пресекли деятельность наркосиндиката ХимПром в Московской области. Среди задержанных якобы 47 граждан Украины.



По информации российского ведомства, в 2015 году в Украине организовали интернет-магазин для сбыта продукции, а в Киеве вербовали участников группировки под видом работы курьером или экспедитором.



Посольство Украины устанавливает, действитительно ли среди задержанных есть украинцы, где их содержат, какие преступления им инкриминируют. Если информация подтвердится, то им предоставят адвоката.



"Есть основания считать, что существуют стойкие схемы по ввозу граждан Украины в РФ через посредничество ряда структур, которые выдают себя за агенства по подбору персонала для работы в России. С этой целью они размещают объявления на улицах, метро, печатных СМИ, в первую очередь региональных", - сказал Кирилич.



МИД Украины предостерегает от поиска работы через непроверенных посредников.



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