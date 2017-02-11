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ФСБ в Донбассе спрашивает жителей об отношении к Захарченко

11.02.2017 13:48
ФСБ проводит анонимный телефонный опрос, узнавая у жителей оккупированного Донбасса, как они относятся к главарю террористов ДНР
ФСБ в Донбассе спрашивает жителей об отношении к Захарченко
Александр Захарченко (фото - EPA)

Сотрудники Федеральной службы безопасности России в Донбассе под видом представителей местных СМИ проводят анонимные телефонные опросы. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. 

Жителей временно оккупированных территорий Донецкой области спрашивают о личном отношении к главарю террористов ДНР Захарченко и его методов деятельности. 

Также российское командование требует от боевиков усилить давление на представителей ОБСЕ. 

Наблюдателей СММ ОБСЕ обманывают относительно количества обстрелов и их направления, но в якобы обстрелянные населенные пункты не пускают.

Читайте также: Россия поставила главарю ДНР Захарченко ультиматум - разведка

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ЛIГАБiзнесIнформ
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