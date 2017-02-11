ФСБ в Донбассе спрашивает жителей об отношении к Захарченко
Сотрудники Федеральной службы безопасности России в Донбассе под видом представителей местных СМИ проводят анонимные телефонные опросы. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Жителей временно оккупированных территорий Донецкой области спрашивают о личном отношении к главарю террористов ДНР Захарченко и его методов деятельности.
Также российское командование требует от боевиков усилить давление на представителей ОБСЕ.
Наблюдателей СММ ОБСЕ обманывают относительно количества обстрелов и их направления, но в якобы обстрелянные населенные пункты не пускают.
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