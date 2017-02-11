Умер ректор университета обороны Украины Геннадий Воробьев

Ветеран АТО, генерал-полковник Воробьев умер в рабочем кабинете в университете

Умер начальник Национального университета обороны Украины генерал-полковник Геннадий Воробьев. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники.



Деталей о причинах смерти пока нет.



Геннадий Воробьев с 16 февраля 2014 года был первым заместителем генерального штаба ВСУ.



Информацию о смерти Воробьева подтвердил советник президента Юрий Бирюков на странице в Facebook.

"Он провел в АТО много больше, чем многие и многие. Сегодня он провел совещание. Вернулся в кабинет. (...) И умер. Сердце", - написал Бирюков.

Министр обороны Степан Полторак отметил, что Воробьев почти сорок лет посвятил служению Украине. Генерал-полковник был первым заместителем руководителя антитеррористического центра.

