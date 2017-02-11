Умер ректор университета обороны Украины Геннадий Воробьев
Умер начальник Национального университета обороны Украины генерал-полковник Геннадий Воробьев. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники.
Деталей о причинах смерти пока нет.
Геннадий Воробьев с 16 февраля 2014 года был первым заместителем генерального штаба ВСУ.
Информацию о смерти Воробьева подтвердил советник президента Юрий Бирюков на странице в Facebook.
"Он провел в АТО много больше, чем многие и многие. Сегодня он провел совещание. Вернулся в кабинет. (...) И умер. Сердце", - написал Бирюков.
Министр обороны Степан Полторак отметил, что Воробьев почти сорок лет посвятил служению Украине. Генерал-полковник был первым заместителем руководителя антитеррористического центра.
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