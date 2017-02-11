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Умер ректор университета обороны Украины Геннадий Воробьев

11.02.2017 14:10
Ветеран АТО, генерал-полковник Воробьев умер в рабочем кабинете в университете
Умер ректор университета обороны Украины Геннадий Воробьев
Геннадий Воробьев (фото - kvoku.org)

Умер начальник Национального университета обороны Украины генерал-полковник Геннадий Воробьев. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники.

Деталей о причинах смерти пока нет.

Геннадий Воробьев с 16 февраля 2014 года был первым заместителем генерального штаба ВСУ.

Информацию о смерти Воробьева подтвердил советник президента Юрий Бирюков на странице в Facebook.

"Он провел в АТО много больше, чем многие и многие. Сегодня он провел совещание. Вернулся в кабинет. (...) И умер. Сердце", - написал Бирюков.

Министр обороны Степан Полторак отметил, что Воробьев почти сорок лет посвятил служению Украине. Генерал-полковник был первым заместителем руководителя антитеррористического центра.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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