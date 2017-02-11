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Сутки в АТО: раненых и погибших среди военных нет

11.02.2017 14:43
В прошлые сутки боевики продолжили обстреливать позиции сил АТО, но боевых потерь нет
Сутки в АТО: раненых и погибших среди военных нет

За прошлые сутки потерь среди украинских военных нет. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник. 

Также среди военослужащих в Донбассе никто не получил ранения.

За минувшие сутки боевики 63 раза обстреляли позиции ВСУ. 

На луганском и донецком направлениях боевики открывали огонь из минометов калибром 120 мм. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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