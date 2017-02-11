Сутки в АТО: раненых и погибших среди военных нет

В прошлые сутки боевики продолжили обстреливать позиции сил АТО, но боевых потерь нет

За прошлые сутки потерь среди украинских военных нет. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.



Также среди военослужащих в Донбассе никто не получил ранения.



За минувшие сутки боевики 63 раза обстреляли позиции ВСУ.



На луганском и донецком направлениях боевики открывали огонь из минометов калибром 120 мм.



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