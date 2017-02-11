USD:  27.11  27.51   EUR:  28.79  29.47  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Луганской области не вышли на связь разведчики ВСУ

11.02.2017 16:40
В условленное время группа военных, которая выполняла задание на переднем краю позиций ВСУ, не вышла на связь
В Луганской области не вышли на связь разведчики ВСУ
Фото: EPA

На связь не вышли военные одного из разведывательных подразделений ВСУ, которые вышли на задание. 

Об этом сообщает оперативно-тактическое группирование Луганск на странице в Facebook.

Группа военных вела наблюдение за противником на переднем краю позиций сил АТО.

В условленное время военные не вышли на связь. 

Сейчас их ищут и выясняют обстоятельства происшествия. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 