В Луганской области не вышли на связь разведчики ВСУ
11.02.2017 16:40
В условленное время группа военных, которая выполняла задание на переднем краю позиций ВСУ, не вышла на связь
Фото: EPA
На связь не вышли военные одного из разведывательных подразделений ВСУ, которые вышли на задание.
Об этом сообщает оперативно-тактическое группирование Луганск на странице в Facebook.
Группа военных вела наблюдение за противником на переднем краю позиций сил АТО.
В условленное время военные не вышли на связь.
Сейчас их ищут и выясняют обстоятельства происшествия.
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