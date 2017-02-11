В Луганской области не вышли на связь разведчики ВСУ

В условленное время группа военных, которая выполняла задание на переднем краю позиций ВСУ, не вышла на связь

На связь не вышли военные одного из разведывательных подразделений ВСУ, которые вышли на задание.

Об этом сообщает оперативно-тактическое группирование Луганск на странице в Facebook.



Группа военных вела наблюдение за противником на переднем краю позиций сил АТО.



В условленное время военные не вышли на связь.

Сейчас их ищут и выясняют обстоятельства происшествия.



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