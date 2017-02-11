Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов: двое бойцов ранены
11.02.2017 18:40
Террористы обстреляли позиции ВСУ в Донбассе 28 раз с применением минометов, гранатометов и БМП. Ранены двое украинских военных
Пророссийские террористы в Донецке (фото - ЕРА)
Оккупанты в Донбассе продолжают нарушать режим тишины и обстреливать позиции из запрещенного минского соглашениями вооружения. Всего на 18:00 зафиксировано 28 обстрелов, двое украинских военных ранены, сообщает пресс-центр штаба АТО.
На мариупольском направлении из минометов террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Павлополя. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Новотроицкое, Гнутово, Павлополь, Широкино, Водяное. По Широкино огонь вела БМП террористов.
На донецком направлении -из минометов различных калибров боевики обстреливали Авдеевку и Новоселовку Вторую, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Пески, Авдеевку, Опытное и Троицкое.
За минувшие сутки боевики 63 раза обстреляли позиции ВСУ. На луганском и донецком направлениях боевики открывали огонь из минометов калибром 120 мм. За прошлые сутки потерь среди украинских военных нет.
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