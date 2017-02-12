Двое украинских военных ранены - штаб АТО

За минувшие сутки боевики обстреляли мариупольское и донецкое направление; двое служащих ВСУ ранены

Двое украинских военных были ранены за прошедшие сутки в зоне АТО. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.



Путинские наемники вели огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия на мариупольском и донецком направлениях. "На мариупольском направлении из минометов обстреляли наши позиции в районе Красногоровки и Павлополя. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Новотроицкое, Гнутово, Павлополь, Широкино, Лебединский, Водяное. По Широкиному и Красногоровке огонь вели БМП противника", - уточняет пресс-центр АТО.

На донецком направлении, по данным штаба АТО, из минометов различных калибров боевики обстреливали Каменку, Зайцево, Авдеевку, Пески и Новоселовку Вторую, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Зайцево, Пески, Авдеевку, Опытное и Троицкое. По позициям ВСУ в районе Луганского огонь вел снайпер.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.