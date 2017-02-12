Раненый в Авдеевке британский журналист рассказал о произошедшем

Кристофер Нанн рассказал об обстреле квартиры в Авдеевке и своем состоянии после операции

Раненный в Авдеевке британский фотожурналист Кристофер Нанн поблагодарил за помощь и поддержку и рассказал о произошедшем во время обстрела на востоке Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я был в квартире в Авдеевке, восточная Украина, с моим хорошим другом Владимиром Суботовский и подругой моего друга Еленой…Квартира была обстреляна. Елена умерла. Я получил некоторые травмы. Врачам (больницы им. И.Мечникова - ред.) удалось спасти мой левый глаз, который был серьезно поврежден осколками, в том числе большими кусками ПВХ", - написал он.

Как сообщает журналист, после операции восстановление проходит успешно. Порезы лица и рук, раны на спине также заживают нормально.

"…моя цель состоит в том, чтобы убедиться, что я, Вова и семья Елены проходят через все это нормально и с необходимой поддержкой", - сообщил Нанн.

Журналист также добавил ссылку на видео, в котором, как он утверждает, показан обстрел похожими ракетами, которые использовались и для обстрела квартиры в Авдеевке, где он получил ранения.

3 февраля раненного в результате обстрела в Авдеевке британского фотографа отправили в Днепр в областную больницу им. И.Мечникова. Хирурги сумели предотвратить потерю зрения Кристофера Нанна. Операция длилась четыре часа.

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