Пересчета субсидии до конца отопительного сезона не будет - Рева
13.02.2017 04:26
Министр пояснил, что снижение норм потребления в этом сезоне никак не скажется на людях, которые получают субсидии
Андрей Рева
Пересчета субсидий по новым нормативам до конца отопительного сезона не будет. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала Интер.
На тех субсидиях, которые сейчас получают люди, решение Кабинета министров урезать нормы потребления никак не скажется.
Рева уточнил, что решение вступает в силу с 1 мая 2017 года.
"То, что у нас были завышены нормативы по потреблению газа показали результаты исследования, которые провели в прошлом году по факту отопительного сезона", - заявил министр.
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