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Пересчета субсидии до конца отопительного сезона не будет - Рева

13.02.2017 04:26
Министр пояснил, что снижение норм потребления в этом сезоне никак не скажется на людях, которые получают субсидии
Пересчета субсидии до конца отопительного сезона не будет - Рева
Андрей Рева

Пересчета субсидий по новым нормативам до конца отопительного сезона не будет. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала Интер.

На тех субсидиях, которые сейчас получают люди, решение Кабинета министров урезать нормы потребления никак не скажется.

Рева уточнил, что решение вступает в силу с 1 мая 2017 года.

"То, что у нас были завышены нормативы по потреблению газа показали результаты исследования, которые провели в прошлом году по факту отопительного сезона", - заявил министр. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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