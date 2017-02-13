Геращенко: Минские соглашения позволили остановить наступление РФ

Те, кто сегодня критикует минские соглашения, должны понимать, что их подписание остановило агрессора, сказала вице спикер Верховной Рады

Минские соглашения позволили остановить полномасштабное наступление страны-агрессора России на Украину. Об этом накануне второй годовщины их подписания заявила вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко в эфире 112.Украина.

"Нужно понимать, что минские соглашения, которые часто критикуют, они ключевое сделали для Украины. Удалось остановить полномасштабное наступление на Украину и расстрел украинских военных", - подчеркнула Геращенко.



По ее словам, за два года гибридной войны украинская армия смогла сформироваться , усилить свои позиции.



"Украинская армия смогла нарастить мышцы за это время...Под Иловайском или под Дебальцево ежедневно погибали наших 40 украинских военных. Те, кто сегодня критикует минские соглашения, должны понимать, что их подписание остановило агрессора", - отметила Геращенко.



Она добавила, что Украина очень реалистично оценивает ход выполнения минских соглашений со стороны России.



"Еще раз хочу сказать - на всех международных площадках мы говорим, что ни один из пунктов этих соглашений не выполнила РФ потому, что ежедневно звучат обстрелы. Есть 400 км неподконтрольной Украине границы, через эти 400 км заходит оружие, российская техника, которая расстреливает наших военных", - подчеркнула Геращенко.



Она напомнила, что в среду, 15 февраля, будет очередное заседание трехсторонней контактной группы и всех четырех подгрупп.



"Заседание будет проходить во вторую годовщину минских соглашений. Очевидно, что безопасность в Донбассе станет ключевой темой, которая будет обсуждаться", - добавила Геращенко.



Вице-спикер сказала, что Украина настаивает на выполнении приоритетных блоков - безопасности и гуманитарного.



"Поэтому переход к политическому блоку невозможен без полного выполнения именно этих двух блоков", - уточнила Геращенко.







6 февраля экс-премьер-министр Украины, представитель Украины в переговорной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Евгений Марчук сказал , что в настоящее время другой формат, кроме Минска, искать сложно.





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.









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