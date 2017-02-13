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Блокада в зоне АТО: полиция сообщила подробности

13.02.2017 16:24
В Луганской области участники блокады находятся в палатках на перегоне Светланово-Шипилово, сказали в Нацполиции
Блокада в зоне АТО: полиция сообщила подробности
Количество участников блокады ОРДЛО на перегоне Светланово-Шипилово постоянно меняется от семи до пятнадцати человек. Об этом сегодня LIGA.net сообщила руководитель пресс-службы ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

"Порядок они не нарушают, ситуация за последние дни особо не изменилась, они находятся там в палатках", - сказала Погукай. 

По ее словам, участники блокады грузовые поезда также не пропускают, однако попыток заблокировать автодороги с их стороны пока нет. 

Погукай уточнила, что грузовой поезд, который был остановлен 26 января все также находится на том же месте.

15 января сообщалось, что несколько народных депутатов, среди которых Семен Семенченко, Павел Костенко, на перегоне станций Светланово-Шипилово Луганской области разместили три деревянных ежа и объявили о начале бессрочной акции протеста - блокады ОРДЛО. Всего на перегоне находилось около 30 человек.

Глава СБУ Василий Грицак, комментируя блокирование железной дороги в Луганской области, заявил, что депутаты не должны принимать в этом участия.

По факту блокирования железной дороги открыто уголовное производство.

26 января сообщалось, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука выступил против блокады оккупированных территорий Донбасса.

27 января сообщалось, что глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский выступает за урегулирование законодательно торговлю с оккупированным Донбассом.

Руководитель Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз заявил, что блокирование ветеранами АТО и народными депутатами железной дороги в Луганской области несет угрозу энергетической безопасности Украины.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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Ирина Морозова ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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