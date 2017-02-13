Блокада в зоне АТО: полиция сообщила подробности
"Порядок они не нарушают, ситуация за последние дни особо не изменилась, они находятся там в палатках", - сказала Погукай.
По ее словам, участники блокады грузовые поезда также не пропускают, однако попыток заблокировать автодороги с их стороны пока нет.
Погукай уточнила, что грузовой поезд, который был остановлен 26 января все также находится на том же месте.
Глава СБУ Василий Грицак, комментируя блокирование железной дороги в Луганской области, заявил, что депутаты не должны принимать в этом участия.
По факту блокирования железной дороги открыто уголовное производство.
26 января сообщалось, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука выступил против блокады оккупированных территорий Донбасса.
27 января сообщалось, что глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский выступает за урегулирование законодательно торговлю с оккупированным Донбассом.
Руководитель Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз заявил, что блокирование ветеранами АТО и народными депутатами железной дороги в Луганской области несет угрозу энергетической безопасности Украины.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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