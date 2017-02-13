Блокада в зоне АТО: полиция сообщила подробности

В Луганской области участники блокады находятся в палатках на перегоне Светланово-Шипилово, сказали в Нацполиции



"Порядок они не нарушают, ситуация за последние дни особо не изменилась, они находятся там в палатках", - сказала Погукай.



По ее словам, участники блокады грузовые поезда также не пропускают, однако попыток заблокировать автодороги с их стороны пока нет.



Погукай уточнила, что грузовой поезд, который был остановлен 26 января все также находится на том же месте.





15 января сообщалось , что несколько народных депутатов, среди которых Семен Семенченко, Павел Костенко, на перегоне станций Светланово-Шипилово Луганской области разместили три деревянных ежа и объявили о начале бессрочной акции протеста - блокады ОРДЛО. Всего на перегоне находилось около 30 человек.

Глава СБУ Василий Грицак, комментируя блокирование железной дороги в Луганской области, заявил, что депутаты не должны принимать в этом участия. По факту блокирования железной дороги открыто уголовное производство. 26 января сообщалось, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука выступил против блокады оккупированных территорий Донбасса. 27 января сообщалось, что глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский выступает за урегулирование законодательно торговлю с оккупированным Донбассом. Руководитель Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз заявил, что блокирование ветеранами АТО и народными депутатами железной дороги в Луганской области несет угрозу энергетической безопасности Украины. ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо. Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.