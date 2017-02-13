Совбез ООН принял резолюцию о защите инфраструктуры от терактов
Совет безопасности ООН принял инициированную Украиной резолюцию о защите критической инфраструктуры от террористических атак. Об этом говорится в сообщении миссии Украины в ООН в Twitter.
"Совбез ООН только что принял резолюцию 2341 о защите критической инфраструктуры от террористических атак, инициированную Украиной", - говорится в сообщении.
РБ #ООН щойно ухвалила резолюцію 2341 щодо захисту критичної інфраструктури від терористичних атак, ініційовану Україною. Основні факти pic.twitter.com/kifpNm6oew- UKR Mission to UN (@UKRinUN) 13 февраля 2017 г.
Основными элементами резолюции являются повышение уровня осведомленности стран о террористических угрозах, усиление стойкости объектов инфраструктуры к атакам, обеспечение уголовной ответственности за теракты, укрепление международного и регионального сотрудничества, а также усиление открытого обмена информацией между всеми заинтересованными сторонами и правоохранительными органами.
"Защита критической инфраструктуры является жизненно важной для национальной безопасности и экономического развития всех государств", - заявил на Совбезе министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Ранее сообщалось, что Совет безопасности ООН cегодня, 13 февраля, соберется на консультации для обсуждения ситуации запуска Северной Кореей баллистической ракеты в нарушение резолюций ООН и требований международного сообщества.
12 февраля сообщалось, что в Стратегическом командовании вооруженных сил США заявили, что Северная Корея сегодня осуществила запуск ракеты средней дальности недалеко от северо-западного города Кусон.
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