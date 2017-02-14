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Мингарелли: Летом украинцы смогут ездить в Европу без виз

14.02.2017 11:51
Представитель ЕС в Украине Мингарелли рассчитывает, что летом украинцы будут ездить в Европу без виз, поскольку они, без сомнения, заслуживают этого
Мингарелли: Летом украинцы смогут ездить в Европу без виз
Хюг Мингарелли

Представитель Европейского Союза в Украине рассчитывает, что летом украинцы смогут ездить в Европу без виз. Об этом глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли заявил в своем выступлении на форуме "Приоритеты года реформ", передает корреспондент LIGA.net.

"Надеюсь, что к лету украинцы смогут путешествовать в ЕС без виз. Граждане Украины, без сомнения, заслуживают этого", - сказал он. 

В МИД Украины ожидают, что ЕС примет решение о введении безвизового режима с Украиной до президентских выборов во Франции, которые пройдут в апреле-мае 2017 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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