Мингарелли: Летом украинцы смогут ездить в Европу без виз
Представитель Европейского Союза в Украине рассчитывает, что летом украинцы смогут ездить в Европу без виз. Об этом глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли заявил в своем выступлении на форуме "Приоритеты года реформ", передает корреспондент LIGA.net.
"Надеюсь, что к лету украинцы смогут путешествовать в ЕС без виз. Граждане Украины, без сомнения, заслуживают этого", - сказал он.
В МИД Украины ожидают, что ЕС примет решение о введении безвизового режима с Украиной до президентских выборов во Франции, которые пройдут в апреле-мае 2017 года.
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