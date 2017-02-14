Мингарелли: В Донбассе - агрессия со стороны РФ, а не война

Представитель ЕС в Украине Хюг Мингарелли подчеркнул, что необходимо поддерживать санкции против России пока не будут выполнены минские соглашения

В Донбассе осуществляется агрессия со стороны России, а не гражданская война. Об этом глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли заявил в своем выступлении на форуме "Приоритеты года реформ", передает корреспондент LIGA.net.

"То, что сейчас происходит в Донбассе не является гражданской войной, как некоторые пытаются это представить. Против вас сейчас осуществляется агрессия со стороны другого государства", - сказал он.

Мингарелли подчеркнул, что необходимо поддерживать санкции против России пока не будут полностью выполнены минские соглашения.

За минувшие сутки боевики 72 раза обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военный ранен.

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