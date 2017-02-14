В Минкульте возмущены визитом британских археологов в Крым

Минкульт просит Великобританию и Северную Ирландию принять меры для недопущения совместного с оккупантами "археологического проекта" в Крыму

Министерство культуры обратилось в Министерство иностранных дел с требованием отправить ноты протеста МИДу РФ и МИДу Великобритании и Северной Ирландии из-за археологических раскопок, которые британцы запланировали с оккупантами в Крыму. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Минкульта.

"В связи с анонсированным намерениями оккупационной власти субъектов РФ и британских ученых-археологов из университета города Бристоля и английского военно-исторического журнала реализовать совместный историко-археологический проект, связанный с событиями Крымской войны 1853-1856 годов, Минкультуры обратилось в МИД Украины с письмом о направлении ноты протеста МИД РФ и МИД Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии", - сказано в сообщении.

"Минкультуры просит Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии принять меры для недопущения посещения оккупированной территории АР Крым и Севастополя гражданами Великобритании и подчеркивает необходимость соблюдения режима въезда на оккупированную территорию Украины, установленного действующим законодательством Украины", - добавили в ведомстве.

Минкультуры также обратилось к гендиректору ЮНЕСКО с призывом осудить противоправные действия РФ как страны-оккупанта и принять меры по восстановлению правового порядка согласно Конвенции ЮНЕСКО.

9 февраля СМИ РФ сообщили о прибытии в Крым делегации британских ученых-археологов, которые "собираются реализовать на полуострове историко-археологический проект" вместе с оккупантами.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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