ВСП уволил председателя Печерского райсуда, которая уехала в Крым
Высший совет правосудия уволил председателя Печерского райсуда Инну Отрош. Она в 2014 году выехала в Крым и с тех пор работает на оккупантов в Ялте, передает 5 канал.
Как объяснили в ВСП, Отрош постоянно присылала сообщения, что болеет и заседания в ее деле переносили больше двадцати раз.
Теперь Отрош уволили "за нарушение требования совместимости".
"Высший совет правосудия не был контролирующим органом и у нас не было информации по всем судьям. Еще сегодня нет общей базы данных по судьям. Мы сегодня над этим работаем", - сказал глава ВСП Игорь Бенедисюк.
В начале января 2017 года началась реорганизация Высшего совета юстиции в Высший совет правосудия.
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