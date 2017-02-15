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ВСП уволил председателя Печерского райсуда, которая уехала в Крым

15.02.2017 00:45
С 2014 года Отрош работает на оккупантов в Крыму; ее уволили "за нарушение требования совместимости"
ВСП уволил председателя Печерского райсуда, которая уехала в Крым
Инна Отрош (фото - court.gov.ua)

Высший совет правосудия уволил председателя Печерского райсуда Инну Отрош. Она в 2014 году выехала в Крым и с тех пор работает на оккупантов в Ялте, передает 5 канал.

Как объяснили в ВСП, Отрош постоянно присылала сообщения, что болеет и заседания в ее деле переносили больше двадцати раз. 

Теперь Отрош уволили "за нарушение требования совместимости". 

"Высший совет правосудия не был контролирующим органом и у нас не было информации по всем судьям. Еще сегодня нет общей базы данных по судьям. Мы сегодня над этим работаем", - сказал глава ВСП Игорь Бенедисюк. 

В начале января 2017 года началась реорганизация Высшего совета юстиции в Высший совет правосудия. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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